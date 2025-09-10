L'influenceur conservateur Charlie Kirk blessé par balle

L'influenceur conservateur Charlie Kirk, voix majeure de la jeunesse pro-Trump aux Etats-Unis ...
Photo: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin

L'influenceur conservateur Charlie Kirk, voix majeure de la jeunesse pro-Trump aux Etats-Unis, a été blessé par balle mercredi lors d'une réunion publique, selon plusieurs médias américains.

Friand de joutes oratoires avec les étudiants, le trentenaire organisait un événement sur le campus de la Utah Valley University, dans l'ouest du pays, lorsqu'il a été pris pour cible, selon CNN et Fox News. Son état de santé n'était pas immédiatement connu.

'Nous devons tous prier pour Charlie Kirk', un 'type formidable', a écrit le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social.

'Que DIEU LE BENISSE', a-t-il ajouté, tandis le vice-président JD Vance et plusieurs ministres ont publié des messages de même teneur.

/ATS
 

