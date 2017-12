L'EI de nouveau chassé de la province d'Idleb

Le groupe Etat islamique (EI) a été chassé de la province syrienne d'Idleb, rapporte lundi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Ce revers djihadiste est survenu deux jours après une incursion et des combats contre des djihadistes rivaux.

'Après de violents combats, Tahrir al-Cham a de nouveau chassé l'EI d'Idleb', précise l'OSDH. Il s'agit de la seule province échappant complètement au régime de Bachar al-Assad. Elle est dominée par une coalition de rebelles islamistes et de djihadistes dominée par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda.

Plus de trois ans après en avoir été chassé, l'EI avait repris pied samedi dans cette province du nord-ouest syrien frontalière de la Turquie, en s'emparant d'un village.

Un califat en lambeaux

Ce revers intervient après l'effondrement du 'califat' autoproclamé par l'EI en 2014 sur de vastes territoires conquis en Syrie et en Irak.

En Syrie, le groupe ultraradical n'est plus présent que dans des poches dans l'est, le centre et le sud du pays.

En Irak, le Premier ministre Haider al-Abadi a annoncé samedi 'la fin de la guerre' contre l'EI dans ce pays mais le groupe djihadiste y possède encore des caches et des dépôts d'armes selon des experts.

Plus de 340'000 morts

Déclenché en 2011 avec la répression de manifestations pacifiques par le régime de Bachar al-Assad, le conflit en Syrie s'est complexifié au fil des ans avec l'implication de pays étrangers et de groupes djihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelé.

Il a fait plus de 340'000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.

