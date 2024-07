Joe Biden testé positif au Covid

Le président américain Joe Biden a affirmé mercredi qu'il se sentait 'bien' après avoir été testé positif au Covid-19. Cette annonce intervient au moment où des voix démocrates demandent son retrait, en raison d'inquiétudes sur sa forme mentale et physique.

Depuis un débat catastrophique contre Donald Trump fin juin, les doutes sur la santé du président américain, âgé de 81 ans, ont poussé une vingtaine d'élus démocrates à l'appeler à se retirer de la course à l'élection présidentielle de novembre.

Si la tentative d'assassinat de Donald Trump samedi lui avait accordé un petit répit, les appels ont repris mercredi avec l'influent élu de Californie Adam Schiff. C'est dans ce contexte tendu que 'plus tôt dans la journée (mercredi), après un premier événement (de campagne) à Las Vegas, le président Biden a été testé positif', a indiqué sa porte-parole Karine Jean-Pierre dans un communiqué de la Maison Blanche.

'Je me sens bien', a déclaré le démocrate de 81 ans à des journalistes au moment de monter dans l'avion présidentiel 'Air Force One'. Le président, 'complètement vacciné', souffre de 'symptômes légers' et observera une période d'isolation dans son fief du Delaware, a précisé la Maison Blanche.

'Nez qui coule et toux sèche'

'Il continuera à exercer pleinement ses fonctions' pendant cette période d'isolation, a précisé sa porte-parole, indiquant que des informations régulières seront fournies sur l'état de santé du président. Le communiqué est complété par une note du médecin du président expliquant que celui-ci présentait dans l'après-midi des 'symptômes au niveau des voies respiratoires supérieures, incluant le nez qui coule et une toux sèche'.

'Ces symptômes restent légers et sa fréquence respiratoire normale' tout comme sa température, est-il précisé. Le président a 'reçu sa première dose de Paxlovid', un traitement antiviral. Au cours de ses interventions ces derniers jours, le président américain a souvent eu la voix étouffée.

Sa venue aux événements de campagne prévus à Las Vegas a été annulée. 'J'étais au téléphone avec le président Biden qui m'a fait part de sa déception de ne pas pouvoir se joindre à nous cet après-midi', a déclaré Janet Murguía, directrice générale de UnidosUS, une organisation de défense des droits de la communauté latino aux Etats-Unis.

'Il m'a dit de dire à notre communauté que nous n'allions pas nous débarrasser de lui si rapidement et qu'il nous ferait signe très rapidement', a-t-elle ajouté. 'Il est désolé (..) mais nous voyons comment le Covid-19 continue de toucher notre communauté et nous comprenons.'

/ATS