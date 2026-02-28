Iran: la télévision d'Etat confirme la mort d'Ali Khamenei

Photo: KEYSTONE/AP

Un présentateur de la télévision d'Etat iranienne a annoncé dimanche à 05h00 locales (02h30 en Suisse), en sanglotant, le décès de l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d'Iran qui était au pouvoir depuis 36 ans.

La télévision iranienne n'a pas précisé dans quelles circonstances Ali Khamenei était décédé à l'âge de 86 ans ni évoqué les frappes israéliennes et américaines samedi contre sa résidence à Téhéran. Des photos et images d'archives sont diffusées à l'antenne avec un bandeau noir à l'écran en signe de deuil.

