Inculpé, Trump accuse Biden de l'empêcher de faire campagne

L'ex-président américain Donald Trump a accusé mardi son successeur à la Maison-Blanche Joe Biden de l'empêcher de faire campagne en poussant les procureurs à l'inculper. Le milliardaire a été inculpé trois fois en quelques mois dans des affaires distinctes.

'Joe-la-crapule m'a traîné en justice au beau milieu d'une campagne électorale que je suis en train de remporter haut la main, mais qui m'oblige à consacrer du temps et de l'argent à des choses sans rapport avec la campagne', a assuré le républicain devant ses partisans dans le New Hampshire.

Donald Trump est accusé de pressions électorales lors de l'élection présidentielle de 2020, de gestion négligente de documents confidentiels et de paiements suspects à une ancienne actrice de films X. Il a plaidé non coupable dans toutes ces affaires, qu'il qualifie de 'chasse aux sorcières', menée par l'administration Biden.

'Des conneries'

En réunion électorale dans le New Hampshire mardi, il a suggéré que les nombreux rendez-vous judiciaires des prochains mois liés à ces dossiers pourraient l'empêcher d'être sur le terrain. 'Je ne pourrais pas aller dans l'Iowa aujourd'hui ou dans le New Hampshire, parce que je serais assis dans une salle de tribunal à cause d'un procureur qui m'a inculpé pour des conneries', a-t-il imaginé.

La foule d'anciens militaires présents et réunis dans le petit bourg de Windham a alors crié en soutien: 'Des conneries! Des conneries!'

Le 46e président des Etats-Unis d'Amérique Joe Biden se garde bien de commenter les déboires judiciaires de son rival, soucieux de ne pas alimenter ses accusations d'instrumentalisation de la justice.

Donald Trump a également suggéré qu'une quatrième inculpation pourrait être annoncée 'la semaine prochaine'. Elle pourrait porter sur les pressions électorales exercées auprès d'un responsable en Géorgie, après la présidentielle de 2020.

/ATS