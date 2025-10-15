Gaza: Israël va rouvrir mercredi le point de passage de Rafah

Israël va autoriser mercredi la réouverture du point de passage de Rafah entre l'Egypte et ...
Gaza: Israël va rouvrir mercredi le point de passage de Rafah

Gaza: Israël va rouvrir mercredi le point de passage de Rafah

Photo: KEYSTONE/AP/Mohammed Arafat

Israël va autoriser mercredi la réouverture du point de passage de Rafah entre l'Egypte et Gaza pour permettre le transit d'aide humanitaire, rapporte la radio-télévision publique israélienne KAN.

Avec cette réouverture, '600 camions d'aide humanitaire vont être acheminés (mercredi) dans la bande de Gaza par l'ONU, des organisations internationales agréées, le secteur privé et les pays donateurs', indique le média sur son site internet sans citer de sources.

KAN précise que cette réouverture de Rafah au passage de l'aide, décidée par 'l'échelon politique', fait suite à la remise par le Hamas de quatre nouvelles dépouilles d'otages mardi soir dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec Israël parrainé par le président américain Donald Trump.

Trois d'entre elles ont été identifiées, ont indiqué mercredi matin les familles après avoir eu confirmation de l'identification de leur proche par l'Institut médico-légal national.

/ATS
 

Actualités suivantes

Indonésie: nouvelle éruption d'un volcan sur l'île de Florès

Indonésie: nouvelle éruption d'un volcan sur l'île de Florès

Monde    Actualisé le 15.10.2025 - 05:45

Deux nouveaux condamnés exécutés aux Etats-Unis

Deux nouveaux condamnés exécutés aux Etats-Unis

Monde    Actualisé le 15.10.2025 - 02:15

Le président américain décore à titre posthume l'influenceur Kirk

Le président américain décore à titre posthume l'influenceur Kirk

Monde    Actualisé le 15.10.2025 - 02:17

Madagascar: les militaires prennent le pouvoir

Madagascar: les militaires prennent le pouvoir

Monde    Actualisé le 14.10.2025 - 19:33

Articles les plus lus

Lecornu annonce la suspension de la réforme des retraites

Lecornu annonce la suspension de la réforme des retraites

Monde    Actualisé le 14.10.2025 - 16:37

Madagascar: les militaires prennent le pouvoir

Madagascar: les militaires prennent le pouvoir

Monde    Actualisé le 14.10.2025 - 19:33

Deux nouveaux condamnés exécutés aux Etats-Unis

Deux nouveaux condamnés exécutés aux Etats-Unis

Monde    Actualisé le 15.10.2025 - 02:15

Le président américain décore à titre posthume l'influenceur Kirk

Le président américain décore à titre posthume l'influenceur Kirk

Monde    Actualisé le 15.10.2025 - 02:17

Grosse manif à Bruxelles contre le budget « brutal » du gouvernement belge

Grosse manif à Bruxelles contre le budget « brutal » du gouvernement belge

Monde    Actualisé le 14.10.2025 - 13:53

Lecornu annonce la suspension de la réforme des retraites

Lecornu annonce la suspension de la réforme des retraites

Monde    Actualisé le 14.10.2025 - 16:37

Madagascar: les militaires prennent le pouvoir

Madagascar: les militaires prennent le pouvoir

Monde    Actualisé le 14.10.2025 - 19:33

Le président américain décore à titre posthume l'influenceur Kirk

Le président américain décore à titre posthume l'influenceur Kirk

Monde    Actualisé le 15.10.2025 - 02:17