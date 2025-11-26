Deux militaires de la Garde nationale touchés par des tirs

Deux militaires de la Garde nationale ont été touchés par des tirs d'arme à feu à Washington ...
Deux militaires de la Garde nationale touchés par des tirs

Deux militaires de la Garde nationale touchés par des tirs

Photo: KEYSTONE/AP/Mark Schiefelbein

Deux militaires de la Garde nationale ont été touchés par des tirs d'arme à feu à Washington, a annoncé sur X la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, dans ce que la Maison Blanche décrit comme une 'situation tragique'.

Des journalistes de l'AFP ont vu, à deux rues de la Maison Blanche, une personne vêtue d'un uniforme militaire être évacuée sur un brancard. Trois personnes victimes de tirs d'armes à feu ont été prises en charge par les secours, ont indiqué à l'AFP les services de secours.

'La Maison Blanche est informée et suit cette situation tragique, le président est tenu au courant', a déclaré à la presse Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison Blanche.

/ATS
 

Actualités suivantes

Guinée-Bissau: des militaires prennent le « contrôle total du pays »

Guinée-Bissau: des militaires prennent le « contrôle total du pays »

Monde    Actualisé le 26.11.2025 - 16:17

Bygmalion: la condamnation de Sarkozy confirmée, sa 2e définitive

Bygmalion: la condamnation de Sarkozy confirmée, sa 2e définitive

Monde    Actualisé le 26.11.2025 - 14:47

Complexe résidentiel en feu à Hong Kong: au moins 4 morts

Complexe résidentiel en feu à Hong Kong: au moins 4 morts

Monde    Actualisé le 26.11.2025 - 19:27

Possibles crimes contre l'humanité avant les élections en Birmanie

Possibles crimes contre l'humanité avant les élections en Birmanie

Monde    Actualisé le 26.11.2025 - 11:05

Articles les plus lus

Ukraine: Witkoff rencontrera Poutine la semaine prochaine

Ukraine: Witkoff rencontrera Poutine la semaine prochaine

Monde    Actualisé le 26.11.2025 - 09:15

Possibles crimes contre l'humanité avant les élections en Birmanie

Possibles crimes contre l'humanité avant les élections en Birmanie

Monde    Actualisé le 26.11.2025 - 11:05

Complexe résidentiel en feu à Hong Kong: au moins 4 morts

Complexe résidentiel en feu à Hong Kong: au moins 4 morts

Monde    Actualisé le 26.11.2025 - 19:27

L'armée israélienne lance une nouvelle opération en Cisjordanie

L'armée israélienne lance une nouvelle opération en Cisjordanie

Monde    Actualisé le 26.11.2025 - 20:03