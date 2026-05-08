Allemagne: fin de la prise d'otages dans une banque sans blessés

La prise d'otages dans une banque de la ville de Sinzig, dans l'ouest de l'Allemagne, s'est ...
Allemagne: fin de la prise d'otages dans une banque sans blessés

Allemagne: fin de la prise d'otages dans une banque sans blessés

Photo: Keystone/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

La prise d'otages dans une banque de la ville de Sinzig, dans l'ouest de l'Allemagne, s'est terminée vendredi en milieu d'après-midi sans faire de blessés mais le ou les suspects se sont enfuis, a indiqué la police à l'AFP.

Selon un communiqué de la police de Coblence, les policiers ont pénétré la banque de Sinzig et fouillé le bâtiment, parvenant à libérer deux personnes 'indemnes'. 'L'auteur ou les auteurs ont quitté les lieux par un moyen encore inconnu, immédiatement après avoir enfermé ces personnes dans la salle des coffres', est-il ajouté.

/ATS
 

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