Guy Parmelin rencontre le pape Léon XIV

Le président de la Confédération Guy Parmelin a rencontré mercredi matin le pape Léon XIV. ...
Guy Parmelin rencontre le pape Léon XIV

Guy Parmelin rencontre le pape Léon XIV

Photo: KEYSTONE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

Le président de la Confédération Guy Parmelin a rencontré mercredi matin le pape Léon XIV. Il s'est ensuite entretenu avec le secrétaire d'Etat du Vatican. Leurs échanges ont porté sur les relations bilatérales et les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Les deux parties se sont félicitées des 'relations bilatérales fructueuses, soulignant le service fidèle et professionnel de la Garde suisse pontificale', indique le Vatican dans un communiqué. Et d'ajouter que la Suisse et le Vatican ont réaffirmé leur volonté de collaborer au niveau multilatéral pour promouvoir la paix.

En fin d'après-midi, Guy Parmelin doit assister à la cérémonie de prestation de serment de 28 gardes suisses. Il sera notamment accompagné du président du Conseil National Pierre-André Page et de son homologue des Etats Stefan Engler, ainsi que du chef de l'armée suisse Benedikt Roos. La Conférence des évêques suisses sera représentée par son président Son Excellence Mgr Charles Morerod.

/ATS
 

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