Violent séisme dans le sud du Mexique, des dizaines de morts

Un séisme d'une magnitude de 7,1 sur l'échelle de Richter a été ressenti mardi au Mexique, faisant des dizaines de morts selon un bilan provisoire. La capitale Mexico, où des bâtiments se sont effondrés et où l'aéroport a cessé ses opérations, a été fortement ébranlée.

Des personnes étaient prisonnières de plusieurs bâtiments qui ont pris feu après ce tremblement de terre dans Mexico, a déclaré un responsable de la protection civile. Le maire de la capitale a dit que pour le moment on ne signalait pas de morts dans sa ville, où il fait état d'au moins 20 immeubles endommagés.

La Bourse de Mexico a suspendu ses cotations. Des habitants paniqués sont descendus en nombre dans les rues au moment de la secousse.

La télévision et les réseaux sociaux ont montré des bâtiments effondrés, des véhicules écrasés par la chute de débris dans la capitale.

Selon l'Institut géologique américain (USGS), qui avait tout d'abord parlé d'une magnitude 7,4, l'épicentre du tremblement de terre a été localisé à quelques kilomètres au sud-est d'Atencingo, dans l'Etat de Puebla, à une profondeur de 51 kilomètres. Atencingo se trouve à un peu plus de 120 km au sud-est de la capitale.

Soutien de Trump

Le président américain Donald Trump a tweeté son soutien aux habitants de Mexico moins de deux heures après qu'un violent séisme a secoué la capitale mexicaine.

'Que Dieu bénisse les gens de Mexico. Nous sommes avec vous et nous serons là pour vous', a tweeté le président, dont les relations avec le Mexique sont exécrables. Il s'était vu reprocher d'avoir attendu plusieurs jours avant d'offrir ses condoléances après un terrible séisme dans le sud du pays, qui avait fait une centaine de morts.

Un séisme de magnitude 8,1, centré sur le Chiapas (sud du pays), a déjà frappé le Mexique le 7 septembre, faisant au moins 98 morts.

En septembre 1985, un tremblement de terre de 8.1 avait dévasté une grande partie de la capitale et fait plus de 10'000 morts. Depuis cette tragédie, les autorités mexicaines ont durci les réglementations pour la construction et développé un système d'alerte à l'aide de capteurs situés sur les côtes.

/ATS