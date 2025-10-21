Vinzenz Hediger nouveau directeur de la Cinémathèque suisse

Vinzenz Hediger nouveau directeur de la Cinémathèque suisse
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Vinzenz Hediger est le nouveau directeur de la Cinémathèque suisse. Il succédera à Frédéric Maire, parti à la retraite fin septembre, le 1er janvier 2026.

Né en Suisse, critique de cinéma au début de sa carrière, Vinzenz Hediger a enseigné dans plusieurs universités européennes et aux Etats-Unis. Il a également dirigé d’importants projets de recherche interdisciplinaires consacrés au cinéma et aux archives, a communiqué le Conseil de fondation de la Cinémathèque suisse mardi.

Auteur de nombreux ouvrages et articles, il occupe actuellement le poste de professeur en études cinématographiques à la Goethe Universität Frankfurt am Main.

/ATS
 

