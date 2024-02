Un polar de Nicolas Feuz en BD et en série TV

'Le miroir des âmes', polar de l'écrivain et procureur neuchâtelois Nicolas Feuz, sera adapté en BD et en série TV, qui pourrait être tournée à La Chaux-de-Fonds (NE). La Ville a investi 83'000 francs et s'attend à des retombées économiques.

Ce projet 's'inscrit dans le cadre de la promotion économique, le cinéma pouvant potentiellement devenir un acteur économique de la région', a déclaré Jean-Daniel Jeanneret, conseiller communal, dans l'édition de mardi d'Arcinfo. 'Ce soutien unique et exceptionnel reste relativement faible en regard des enjeux économiques'.

'Nous n'allons pas appuyer d'autres demandes. Il n'est pas prévu de fonds communal pour le cinéma à La Chaux-de-Fonds', a ajouté le conseiller communal. Toutefois, au niveau cantonal, les députés vont se pencher sur une recommandation PLR demandant la création d'un fonds incitatif de 700'000 francs pour attirer des tournages dans le canton.

Alors que le polar 'Le miroir des âmes' se passe principalement à Neuchâtel, la série se déroulera à 1000 mètres d'altitude. Une condition posée par la Ville de La Chaux-de-Fonds pour obtenir son aide financière. La Métropole horlogère aimerait que la série soit prête en 2027, quand elle sera en principe Capitale culturelle suisse.

Avec le Suédois Stephen Uhlander

Selon Arcinfo, la RTS a démarré en janvier la phase de développement avec la société de production genevoise La Souris verte, dirigée par Zelda Chauvet. Cette dernière s'est entourée de deux scénaristes, le Suédois Stephen Uhlander, qui a coécrit la série 'Nobel' diffusée sur Netflix, et le Fribourgeois François de Raemy.

La première phase de développement se termine à la fin de l'année. 'C'est un projet entrepreneurial et je ne peux pas garantir qu'il se concrétise', a ajouté Jean-Daniel Jeanneret.

Selon le quotidien neuchâtelois, 'Le miroir des âmes' sera aussi adapté en BD. Le Toulousain Pascal Patti a signé l'adaptation du polar et les dessins sont réalisés par l'artiste neuchâtelois Nicolas Sjöstedt. La BD sortira à fin 2024 chez Yvette Editions au Cerneux-Péquignot (NE) et sera diffusée par Dargaud Suisse.

