Téléthon Suisse: plus de 2,1 millions de francs récoltés

Plus de 2,1 millions de francs de dons ont été promis en faveur des personnes atteintes de maladies génétiques rares en Suisse lors du 32e Téléthon. Dimanche à 00h01, le compteur final affichait 2'175'834 francs, indiquent les organisateurs dans la foulée.

Des milliers de bénévoles tels que sapeurs-pompiers, jeunesses campagnardes, bénévoles et familles se sont mobilisés depuis vendredi à midi afin de collecter des fonds lors de plus de 350 événements organisés. Il s'agit d''une magnifique 32ème édition où la météo a été clémente, la solidarité et la générosité ont été au rendez-vous', se félicitent les organisateurs dans un communiqué.

De nombreuses radios régionales (LFM, Radio FR, Rhône FM, RTN-BNJ) ainsi que La Télé ont relayé l'événement durant les deux jours de récolte. La majorité des actions a lieu en Suisse romande et au Tessin. L'opération, qui vient de France, est encore peu connue dans la partie alémanique et en Allemagne.

Baisse significative en France

En France, le Téléthon a atteint 74,6 millions d'euros. Les promesses de dons sont en hausse par rapport à l'édition 2018 où l'événement caritatif avait été bousculé par la mobilisation des 'gilets jaunes'.

'Le compteur est plus élevé que l'année dernière mais c'est difficilement comparable car c'était une édition particulièrement troublée', avait déclaré à l'AFP Laurence Tiennot-Herment en début de soirée, présidente de l'Association française contre les myopathies (AFM), qui organise l'événement.

