Paléo a appris à s'adapter à chaque risque

Tempête et évacuation à FestiNeuch, incendie au festival belge de Tomorrowland: alors que Paléo démarre mardi, l'open air nyonnais se tient prêt à toute éventualité.

Pour une manifestation qui accueillera 250'000 festivaliers en six jours, la liste des risques peut paraître 'vertigineuse', reconnaît Pascal Viot, responsable Accueil et Sécurité à Paléo, interrogé lundi par Keystone-ATS. Il ajoute toutefois que le festival a appris, au fil des années, à 'analyser chaque risque et à y trouver une réponse, avec un souci accru du détail.'

Il s'agit de 'gérer les risques, mais aussi les imprévus', ajoute-t-il. Et de souligner l'importance d'avoir 'une approche fine et souple' et de ne pas donner des réponses 'automatiques' à un risque. 'On ne va pas évacuer le festival à chaque orage', illustre-t-il.

Selon le responsable, il est impératif de pouvoir mener 'une réflexion rapide' et de 's'adapter' à chaque situation. Cela passe notamment par le recours à des experts dans tous les domaines, que cela soit pour la météo, la gestion de la foule, les infrastructures ou encore la conduite d'opérations d'urgence.

/ATS