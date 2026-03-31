Nick Cave, Sting, Moby, RAYE, Tyla et Deep Purple au Montreux Jazz

Le Montreux Jazz Festival (MJF) a dévoilé mardi le programme de sa 60e édition et son grand ...
Nick Cave, Sting, Moby, RAYE, Tyla et Deep Purple au Montreux Jazz

Nick Cave, Sting, Moby, RAYE, Tyla et Deep Purple au Montreux Jazz

Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Montreux Jazz Festival (MJF) a dévoilé mardi le programme de sa 60e édition et son grand retour sur le site du 2M2C. En tête d'affiche du 3 au 18 juillet: Nick Cave, Sting, RAYE, Moby, Deep Purple, The Roots, James Taylor, Van Morrison ou encore Tyla et Conan Gray.

/ATS
 

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