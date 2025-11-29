Le cinéaste iranien Jafar Panahi condamné à un an de prison

La justice iranienne a condamné par contumace le cinéaste dissident Jafar Panahi à un an de prison pour des 'activités de propagande' contre l'Etat, a annoncé lundi à l'AFP son avocat. Cette peine est assortie d'une interdiction de voyager de deux ans.

Me Mostafa Nili a ajouté avoir l'intention de faire appel. Il n'a pas donné de détails sur la nature exacte des charges reprochées à son client, qui se trouve actuellement à l'étranger.

Jafar Panahi avait remporté la Palme d'Or au festival de Cannes en mai pour son film 'Un simple accident'. Après des années sans pouvoir sortir d'Iran, cette figure de la Nouvelle vague du cinéma iranien multiprimée à l'international avait pu faire le déplacement dans un festival pour la première fois en 15 ans.

Réalisé clandestinement

Le réalisateur de 65 ans a effectué ces dernières semaines une tournée aux Etats-Unis pour promouvoir son long-métrage, choisi pour représenter la France aux Oscars.

Réalisé clandestinement, 'Un simple accident', où un tortionnaire de la République islamique se retrouve aux mains de ses anciens prisonniers, a failli ne jamais aboutir. Le tournage a été interrompu par la police, avant d'être bouclé à la va-vite quelques semaines plus tard.

'J'ai 65 ans, je n'ai jamais écouté la censure, ce n'est pas maintenant que je vais commencer à le faire', avait-il dit en septembre dans une interview à l'AFP. Car Jafar Panahi ne s'est jamais résolu à l'exil, préférant rester dans son pays envers et contre tout, pour scruter dans ses oeuvres les injustices sociales ou la place des femmes.

Parmi ses films les plus acclamés figure 'Taxi Téhéran', tourné depuis l'intérieur d'un taxi, pour lequel il a reçu l'Ours d'or à la Berlinale en 2015. Les conservateurs iraniens avaient fulminé.

Deux séjours en prison

Son amour du cinéma, ce fils d'artisan, né à Téhéran le 11 juillet 1960 et ayant grandi dans les quartiers pauvres de la capitale, l'a plusieurs fois payé de sa liberté: il a été incarcéré à deux reprises, 86 jours en 2010 et près de sept mois entre 2022 et 2023. Il avait entamé une grève de la faim pour obtenir sa libération.

Alors que certains de ses soutiens craignaient des difficultés à son retour à Téhéran en mai, Jafar Panahi avait été acclamé par des admirateurs, sans être inquiété.

Cet accueil contrastait avec la froide réaction des médias d'Etat iraniens et des dirigeants du pouvoir à cette première Palme d'or iranienne depuis 'Le goût de la cerise' en 1997, du défunt Abbas Kiarostami.

/ATS