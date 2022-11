Le chanteur vaudois Michel Bühler est décédé à 77 ans

Le chanteur vaudois Michel Bühler est décédé subitement lundi au CHUV à Lausanne à l'âge de 77 ans. L'artiste, qui était également écrivain et poète, avait mené une carrière de plus de 50 ans dans la chanson.

Une cérémonie d'adieux est prévue au temple de Ste-Croix, a annoncé son éditeur Bernard Campiche mardi.

Michel Bühler chante professionnellement depuis 1969. Il a écrit et composé plus de 250 chansons. Il est également l'auteur de plus d'une vingtaine de romans, essais et pièces de théâtre.

/ATS