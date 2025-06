La jazzwoman Sylvie Courvoisier, Grand Prix suisse de musique 2025

La pianiste de jazz lausannoise Sylvie Courvoisier reçoit le Grand Prix suisse de musique 2025, doté de 100'000 francs. Sept autres musiciens sont récompensés, dont la harpiste genevoise Julie Campiche.

Sylvie Courvoisier, 57 ans, 'est une voix déterminante du jazz depuis des décennies, réputée pour son jeu transcendant', indique jeudi l'Office fédéral de la culture (OFC) dans un communiqué. Cette année, elle a publié plusieurs albums et est en tournée aux Etats-Unis et en Europe.

Originaire de Lausanne, 'la musicienne avec un pouvoir de connexion sans limites' vit à New York dans le quartier de Brooklyn depuis 1998.

Parmi les sept lauréats des Prix suisses de musique, dotés de 40'000 francs chacun, figurent la harpiste genevoise Julie Campiche, le violoncelliste et compositeur bernois Thomas Demenga, le chef d'orchestre zurichois Titus Engel, le compositeur bâlois Jannik Giger, la musicienne expérimentale zurichoise, compositrice et plasticienne Charlotte Hug Raschèr et le musicien, aussi de Zurich, Stereo Luchs.

Le Tessin n'a pas été oublié avec Vox Blenii et Vent Negru, les voix du patrimoine musical tessinois.

Trois acteurs culturels reçoivent des prix spéciaux pour la musique, dont l''Insub Meta Orchestra', un orchestre expérimental genevois.

/ATS