La Chaux-de-Fonds: Capitale culturelle reportée à 2027

Le projet de La Chaux-de-Fonds (NE) Capitale culturelle suisse a franchi des étapes importantes, avec notamment la reconnaissance de la Confédération. La date de l'événement a toutefois été fixée en 2027, contre 2025 dans la phase initiale.

'Les travaux de présentation et de persuasion au niveau fédéral sont extrêmement exigeants. Pour l'obtention de crédits, on a dû par exemple se calquer sur le rythme du processus parlementaire', a déclaré jeudi Olivier Schinz, chef de projet de l'association La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse. Ce temps supplémentaire permettra aussi d'affiner le projet, a-t-il ajouté.

Dans son message culture dévoilé le 9 juin et qui est en consultation jusqu'au 22 septembre, le Conseil fédéral a reconnu le potentiel d'un tel projet pour améliorer l’attractivité d’une région. Cette reconnaissance ouvre la voie à un financement.

Budget de 18,5 millions

Dans ce texte, le montant pour le soutien de projets de participation culturelle s'élève à 2,1 millions de francs par année. 'Le projet Capitale culturelle suisse n'a pas l'exclusivité de cette somme mais aucun autre n'est mentionné pour le moment. Le message du Conseil fédéral est en consultation. Il y a encore du chemin à faire', a déclaré Alain Ribaux, conseiller d'Etat, en charge de la culture.

Le budget de la manifestation s'élève à 18,5 millions de francs, dont 7,5 millions proviendront de fonds publics et 7,2 millions de fonds privés. Un sponsor principal a déjà été trouvé et versera 1,5 million.

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds et le Grand Conseil neuchâtelois se pencheront sur les rapports d'information, respectivement le 29 août ou à l'automne. Les demandes de crédit seront faites ultérieurement, au printemps ou à l'été 2024.

Parmi les charges, 9 millions de francs sont liés à l'appel à projets qui sera déjà lancé dès 2024. La part technique se montera à 4,2 millions et permettra notamment la réhabilitation des Anciens Abattoirs.

La manifestation se veut populaire et devrait attirer 1 million de visiteurs, a ajouté Olivier Schinz. Elle veut faire dialoguer toutes les régions linguistiques et faire rayonner les cultures de Suisse au-delà des frontières. La programmation se veut 'd'ambition nationale'.

Lugano en 2030 ?

'La Chaux-de-Fonds gagnerait à être mieux connue. Elle a été choisie, même s'il n'y a pas eu de mise au concours, car elle a le potentiel nécessaire pour être un prototype', a expliqué Daniel Rossellat, président de l'association Capitale culturelle suisse.

'Le rôle de notre association est d'accompagner les porteurs du projet pour qu'il soit dans sa juste dimension. Il faut trouver un équilibre entre l'ambition et le réalisme', a ajouté Daniel Rossellat.

Après La Chaux-de-Fonds, la 2e Capitale culturelle suisse pourrait être Lugano, a précisé Daniel Rossellat. 'On veut des villes moyennes avec un potentiel culturel important et qui n'ont aucune chance de faire une exposition nationale', a-t-il ajouté. Des discussions ont lieu aussi avec Thoune (BE) ou Winterthour (ZH).

