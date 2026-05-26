La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle dévoile sa programmation

La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle (lcdf27) a dévoilé les premiers jalons qui vont marquer ...
La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle dévoile sa programmation

La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle dévoile sa programmation

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle (lcdf27) a dévoilé les premiers jalons qui vont marquer l'année 2027. Trois cents événements sont au programme, dont une collaboration avec le festival du film de Locarno ou une Schubertiade.

'La présentation du premier programme d'une Capitale culturelle suisse est un moment historique. Celui-ci est riche, diversifié et capable de toucher un large public', a déclaré mardi Myriam Neuhaus, secrétaire générale de l'Association Capitale culturelle suisse.

La manifestation va commencer par une fête le 31 décembre 2026. 'Nous avons voulu donner du rythme et que cela prenne du sens à mesure que l'année avance', a expliqué Olivier Schinz, directeur général de lcdf27.

Le public pourra notamment découvrir en mai une architecture temporaire autour la Grande Fontaine, qui pourra être escaladée. Le 26 juin, l'aéroport des Éplatures se met à l’arrêt pour accueillir Boris Charmatz. Le tarmac va devenir une piste de danse géante.

Le programme détaillé sera publié le 22 septembre.

/ATS
 

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