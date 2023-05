Deux musées suisses distingués par des prix européens

Deux musées suisses ont été récompensés samedi. Le musée suisse de l'agriculture de Burgrain, à Alberswisl (LU), s'est vu décerner le prix Meyvaert 2021 pour la durabilité. Le musée de l'abbatiale de Payerne (VD) a quant à lui reçu une recommandation spéciale du jury.

Par cette recommandation spéciale, décernée samedi soir à Barcelone, le jury des Prix du musée européen de l'année (EMYA) récompense 'une institution située dans un des chefs-d'oeuvre majeurs de l'architecture romane', indique le musée payernois dans un communiqué publié samedi soir.

'C'est aussi une institution qui offre à ses visiteurs une expérience sensorielle, vivante et émotionnelle. A travers une approche innovante et parfois humoristique, le parcours de découverte révèle de manière réussie l'histoire complexe de ce lieu millénaire', ajoute le texte.

Pour mémoire, l'Abbatiale de Payerne, plus grande église romane de Suisse a rouvert ses portes en juillet 2020, après plus de dix ans de travaux de restauration et de mise en valeur. Son parcours de découverte offre un regard nouveau sur l'édifice et ses personnages originaux.

Durabilité

De son côté, le musée suisse de l'agriculture cherche à offrir 'une plateforme holistique sur la durabilité', indique l'EMYA dans sa brochure présentant les lauréats. Il se veut le point de départ d'une discussion collective sur le climat, les ressources, l'évolution des comportements et la planification d'un avenir commun.

Au total, 33 musées européens étaient en lice pour le prix du musée de l'année, dont sept suisses: l'Abbatiale de Payerne, le Musée agricole suisse Burgrain, le Kunsthaus Zürich, le Musée Atelier Audemars Piguet au Brassus (VD), le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, le Museo di Val Verzasca à Sonogno (TI), ainsi que le secteur d'exposition du Stiftsbezirk de Saint-Gall.

La récompense suprême a été décernée à l'Etno, le musée d'ethnographie de Valence, en Espagne.

