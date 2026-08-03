TdF Femmes: Une troisième étape piégeuse

La troisième étape du Tour de France Femmes s'élance de Genève lundi. Les favorites devront ...
TdF Femmes: Une troisième étape piégeuse

TdF Femmes: Une troisième étape piégeuse

Photo: KEYSTONE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La troisième étape du Tour de France Femmes s'élance de Genève lundi. Les favorites devront rester attentives pour ne pas se laisser piéger.

Cette troisième étape, la première de type 'accidentée' après deux parcours relativement plats, verra les coureuses quitter la Suisse pour emprunter le col de la Faucille (11,4 km à 6,3 % de moyenne), première difficulté de 1re catégorie de cette Grande Boucle.

Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes, a souvent qualifié le parcours de cette cinquième édition 'd'explosif'. C'est également un bon qualificatif pour cette troisième étape, qui, avec trois autres ascensions répertoriées, permettra d'entrer un peu plus dans le vif du sujet.

Les favorites au classement général devront rester sur leurs gardes: la Française Pauline Ferrand-Prévot, lauréate l'an dernier, a estimé que cette étape pouvait déjà s'avérer 'piégeuse'. Gagnante des deux premières étapes, Lorena Wiebes aura d'ailleurs bien du mal à conserver sa tunique jaune.

Le départ fictif sera donné à 13h25 depuis la rue de l'Ecole-de-Médecine. Les coureuses quitteront rapidement la Suisse pour rejoindre Poligny à l'issue des 156,5 km.

/ATS
 

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