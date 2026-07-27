La BNS devrait avoir redressé la barre au 2e partiel

La Banque nationale suisse (BNS) aura renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre, selon ...
La BNS devrait avoir redressé la barre au 2e partiel

La BNS devrait avoir redressé la barre au 2e partiel

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La Banque nationale suisse (BNS) aura renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre, selon les économistes d'UBS. Après une perte d'un demi-milliard de francs au premier partiel, l'institut d'émission devrait afficher un bénéfice de 19 à 24 milliards au second.

Le redressement attendu repose sur l'évolution du portefeuille d'actions détenues par la BNS, pour lequel Alessandro Bee et Florian Germanier anticipent une progression d'environ 30 milliards de francs, ou 14%. L'affaissement de plus de 10% du prix de l'or sur la période aura en revanche amenuisé la valorisation du gigantesque stock de métal jaune à hauteur de 15 milliards.

Le portefeuille de titres de dette aura de son côté suivi une évolution plus erratique, entre rendements élevés aux Etats-Unis et baisses de taux d'intérêt en France ou en Allemagne, pour un résultat final plutôt équilibré.

Le relâchement du franc face au dollar notamment aura généré des gains de changes d'environ trois milliards. Revenus d'intérêt et dividendes auront de leur côté contribué positivement aux résultats à hauteur de 4 milliards.

/ATS
 

Actualités suivantes

AstraZeneca toujours porté par l'oncologie au deuxième trimestre

AstraZeneca toujours porté par l'oncologie au deuxième trimestre

Économie    Actualisé le 27.07.2026 - 09:57

Marchés: le pétrole chute avec l'accalmie USA-Iran

Marchés: le pétrole chute avec l'accalmie USA-Iran

Économie    Actualisé le 27.07.2026 - 09:43

Le géant chinois des puces CXMT s'envole de 500% pour sa cotation

Le géant chinois des puces CXMT s'envole de 500% pour sa cotation

Économie    Actualisé le 27.07.2026 - 07:51

Visiter le Panthéon et le Colisée la nuit

Visiter le Panthéon et le Colisée la nuit

Économie    Actualisé le 25.07.2026 - 13:35

Articles les plus lus

Trump au gala de la presse, trois mois après le chaos d'avril

Trump au gala de la presse, trois mois après le chaos d'avril

Économie    Actualisé le 25.07.2026 - 07:08

Visiter le Panthéon et le Colisée la nuit

Visiter le Panthéon et le Colisée la nuit

Économie    Actualisé le 25.07.2026 - 13:35

Le géant chinois des puces CXMT s'envole de 500% pour sa cotation

Le géant chinois des puces CXMT s'envole de 500% pour sa cotation

Économie    Actualisé le 27.07.2026 - 07:51

La BNS devrait avoir redressé la barre au 2e partiel

La BNS devrait avoir redressé la barre au 2e partiel

Économie    Actualisé le 27.07.2026 - 09:31

UBS confirme ses prévisions de croissance pour la Suisse

UBS confirme ses prévisions de croissance pour la Suisse

Économie    Actualisé le 24.07.2026 - 17:37

Trump au gala de la presse, trois mois après le chaos d'avril

Trump au gala de la presse, trois mois après le chaos d'avril

Économie    Actualisé le 25.07.2026 - 07:08

Visiter le Panthéon et le Colisée la nuit

Visiter le Panthéon et le Colisée la nuit

Économie    Actualisé le 25.07.2026 - 13:35

Le géant chinois des puces CXMT s'envole de 500% pour sa cotation

Le géant chinois des puces CXMT s'envole de 500% pour sa cotation

Économie    Actualisé le 27.07.2026 - 07:51

Gironde: des dizaines de vacanciers suisses évacués

Gironde: des dizaines de vacanciers suisses évacués

Économie    Actualisé le 24.07.2026 - 16:27

Le Brésil interdit la production et la vente de foie gras

Le Brésil interdit la production et la vente de foie gras

Économie    Actualisé le 24.07.2026 - 16:49

UBS confirme ses prévisions de croissance pour la Suisse

UBS confirme ses prévisions de croissance pour la Suisse

Économie    Actualisé le 24.07.2026 - 17:37

Trump au gala de la presse, trois mois après le chaos d'avril

Trump au gala de la presse, trois mois après le chaos d'avril

Économie    Actualisé le 25.07.2026 - 07:08