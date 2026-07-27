La BNS devrait avoir redressé la barre au 2e partiel

La Banque nationale suisse (BNS) aura renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre, selon les économistes d'UBS. Après une perte d'un demi-milliard de francs au premier partiel, l'institut d'émission devrait afficher un bénéfice de 19 à 24 milliards au second.

Le redressement attendu repose sur l'évolution du portefeuille d'actions détenues par la BNS, pour lequel Alessandro Bee et Florian Germanier anticipent une progression d'environ 30 milliards de francs, ou 14%. L'affaissement de plus de 10% du prix de l'or sur la période aura en revanche amenuisé la valorisation du gigantesque stock de métal jaune à hauteur de 15 milliards.

Le portefeuille de titres de dette aura de son côté suivi une évolution plus erratique, entre rendements élevés aux Etats-Unis et baisses de taux d'intérêt en France ou en Allemagne, pour un résultat final plutôt équilibré.

Le relâchement du franc face au dollar notamment aura généré des gains de changes d'environ trois milliards. Revenus d'intérêt et dividendes auront de leur côté contribué positivement aux résultats à hauteur de 4 milliards.

/ATS