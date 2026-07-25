Hüsler battu en finale à Zoug pour son tournoi d'adieux

La carrière de Marc-Andrea Hüsler (ATP 297) ne s'est pas conclue sur un sacre. Le Zurichois ...
Hüsler battu en finale à Zoug pour son tournoi d'adieux

Hüsler battu en finale à Zoug pour son tournoi d'adieux

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La carrière de Marc-Andrea Hüsler (ATP 297) ne s'est pas conclue sur un sacre.

Le Zurichois s'est incliné 6-4 6-3 devant le Brésilien Thiago Seyboth Wild (ATP 275) en finale du Challenger de Zoug dimanche.

Le gaucher de 30 ans, qui avait annoncé neuf jours plus tôt que ce tournoi serait le dernier de sa carrière tennistique, a été nettement dominé en finale sur la terre battue zougoise. Il a ainsi concédé à quatre reprises son service, ne concrétisant dans le même temps qu'une seule des huit balles de break qu'il s'est procurées.

Marc-Andrea Hüsler en restera donc à sept titres sur le circuit Challenger, le dernier ayant été conquis en avril 2025 à Morelos au Mexique. Il affiche surtout à son palmarès un trophée sur le circuit principal, glané début octobre 2022 dans l'ATP 250 de Sofia où il était passé par les qualifications.

'Mac' avait atteint son meilleur classement en simple en février 2023, se hissant au 47e rang mondial. Il s'est également illustré en double sur l'ATP Tour, s'adjugeant là aussi un titre, en 2021 à Gstaad où il était associé au Bernois Dominic Stricker.

/ATS
 

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