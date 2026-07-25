Norris remporte le GP de Hongrie, devant Verstappen

Le Britannique Lando Norris (McLaren) a remporté dimanche le GP de Hongrie, en devançant de 15'' son dauphin Max Verstappen (Red Bull).

Le champion du monde en titre de Formule 1 a ainsi fêté son premier succès de la saison dans un GP dominicale, à l'occasion de la 11e des 23 manches du calendrier.

'Cette victoire fait du bien. La voiture était incroyable', a lâché Lando Norris, qui avait déjà triomphé cette saison mais dans le cadre d'une course sprint (à Miami début mai). Parti en pole position, il a survolé les débats dimanche.

Seulement 7e sur la grille de départ, Max Verstappen a réussi une superbe remontée pour prendre la 2e place, avec une marge de plus de 3'' sur l'Italien Kimi Antonelli (Mercedes). Ce dernier conforte sa 1re place au classement des pilotes grâce à sa 3e place.

/ATS