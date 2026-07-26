Super League: Sion s'incline d'entrée à Berne

Pas de 'remontada' pour Sion lors de la 1ère journée de Super League. Revenus à 2-2 à l'heure de jeu, les Sédunois ont fini par s'incliner 4-2 à Berne dimanche.

Après avoir contraint les Young Boys à un nul spectaculaire (3-3) en lors du match de clôture de la saison dernière, les Valaisans ne sont pas passés loin d'un retournement de situation extraordinaire au Wankdorf. Menés 2-0 après 40 minutes à des réalisations de Lewin Blum (22e) et d'Alvyn Sanches (40e), les hommes de Didier Tholot ont cru avoir fait le plus dur en recollant au score à deux partout. Mais les buts de Jan Kronig (45e+1) et de la nouvelle recrue Winsley Boteli (56e) n'ont pas suffi face au buteur d'YB Samuel Essende.

L'attaquant de 28 ans a inscrit un doublé décisif en sept minutes (66e/73e), mettant fin aux espoirs valaisans en transformant un pénalty après avoir marqué de la tête.

Ce résultat met fin à une série de dix matches sans défaite pour Sion en championnat, qui avait terminé le dernier exercice en trombe. Après le nul concédé face à Borisov jeudi dans le cadre des qualifications pour la Conference League (1-1), le club présidé par Christian Constantin est toujours en quête d'une première victoire cette saison.

/ATS