Paléo sera plus long pour sa 50e édition

Paléo durera une journée de plus en 2027 à l'occasion de sa 50e édition. Les organisateurs ont fait cette annonce dimanche, mais sans donner d'autres détails sur ce futur anniversaire.

Au lieu du mardi, Paléo 2027 démarrera un lundi, le 19 juillet précisément. Avec quel programme? Devant la presse, son patron Daniel Rossellat n'a pas voulu en dire plus. 'Est-ce que l'on recevra plusieurs artistes qui retracent l'histoire de Paléo? Ou une star XXL? Toutes les options sont sur la table', a-t-il dit.

D'autres 'surprises' viendront agrémenter cet anniversaire qui, elles aussi, seront dévoilées 'plus tard', a ajouté Daniel Rossellat. Le fondateur du plus grand festival suisse a néanmoins confirmé qu'il quitterait la présidence du comité d'organisation à l'issue de la 50e édition, pour ne plus se concentrer que sur la présidence de l'association de Paléo.

/ATS