Werro s'impose sans trop forcer sur 800 m aux Nationaux

Audrey Werro a cueilli sans trop forcer l'or sur 800 m aux championnats de Suisse dimanche à Zurich.

La Fribourgeoise s'est imposée en 1'57''21, devant Valentina Rosamilia et Veronica Vancardo qui l'accompagneront donc à Birmingham pour les Européens.

'Mon objectif était de confirmer mon titre national, et de prendre du plaisir', s'est réjouie Audrey Werro, dont le but du jour n'était certainement pas d'améliorer son meilleur temps réalisé le mois dernier à Paris (1'53''80).

'J'ai essayé de partir vite et de faire une course comme je les aime', a poursuivi la troisième meilleure performeuse mondiale de l'histoire, qui est passée en 56''03 aux 400 mètres, avant de gérer son effort pour sa troisième course en deux jours au sortir d'un intense camp d'entraînement.

Audrey Werro a survolé cette finale, qui faisait office de sélection pour les championnats d'Europe de Birmingham (10-16 août). Valentina Rosamilia (1'58''74) et la Fribourgeoise Veronica Vancardo (1'59''11) ont décroché les deux autres tickets, la Valaisanne Lore Hoffmann (4e en 2'01''53) craquant dans les 200 derniers mètres.

En sprint, William Reais a signé un doublé inattendu, en s'imposant à chaque fois devant le champion d'Europe en titre du 200 m Timothé Mumenthaler. Sacré samedi sur 100 m, le Grison s'est imposé en 20''37 dimanche sur 200 m, le Genevois réalisant pour sa part 20''51. Fabienne Hönke a cueilli l'or sur 200 m chez les dames, en 22''66, loin devant la Fribourgeoise Iris Caligiuri (2e en 23''33).

/ATS