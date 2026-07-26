Médaille assurée pour Lucas Malcotti

Lucas Malcotti est assuré de décrocher une médaille aux Mondiaux de Hong Kong.

Le Valaisan s'est qualifié pour les demi-finales de l'épreuve individuelle à l'épée, alors qu'il n'y a pas de match pour la 3e place. Deux médailles de bronze sont donc attribuées.

Sacré champion du monde par équipe en 2018, Lucas Malcotti tient son premier podium individuel sur la scène intercontinentale. Le Valaisan de 31 ans a décroché son ticket pour le dernier carré en battant le Russe Dmitrii Shvelidze 12-11 après prolongation. Malcotti avait créé la surprise en 8e de finale en dominant le Hongrois Gergely Siklosi 15-11.

Le suspense fut insoutenable dans son quart de finale. Malcotti pensait avoir fait le plus dur en prenant trois touches d'avance (12-9) à 15 secondes de la fin du temps réglementaire. Mais, après plus de vingt minutes d'analyse de la vidéo, le point a finalement été attribué à Shvelidze, qui a pu égaliser à 11-11. Avant de s'incliner à la 'mort subite'.

Lucas Malcotti, qui offrira à l'épée masculine suisse son premier premier podium mondial individuel depuis 2013 (Fabian Kauter en bronze), affrontera l'étonnant Khalifah Alomairi en demi-finale, dès 12h25 heure suisse. Il ne saurait trop se médier du gaucher saoudien de 27 ans, tombeur en quart de finale du champion olympique individuel 2024 Koki Kano.

/ATS