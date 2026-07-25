Sion commence par un déplacement difficile à YB

Le FC Sion lance son championnat dimanche avec un déplacement compliqué à Berne. Les Valaisans ...
Sion commence par un déplacement difficile à YB

Sion commence par un déplacement difficile à YB

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le FC Sion lance son championnat dimanche avec un déplacement compliqué à Berne. Les Valaisans auront l'avantage d'avoir déjà un match officiel dans les jambes.

Sion a commencé sa saison avec une rencontre en Azerbaïdjan jeudi, qui s'est soldée par un nul 1-1 face au BATE Borisov dans le cadre des qualifications pour la Conference League. Les hommes de Didier Tholot auront donc quelques repères en plus que Young Boys, qui n'a pas encore repris la compétition.

La saison dernière, que les Sédunois ont terminée à une très belle 4e place, ce duel face aux joueurs de la capitale avait bien convenu à Ali Kabacalman et ses coéquipiers. Ils s'étaient imposés à deux reprises devant leur public, obtenant deux nuls au Wankdorf, qu'ils retrouveront dimanche à 14h.

Les deux dernières rencontres de cette première journée de Super League opposeront Lugano - qui a inauguré son nouveau stade jeudi avec une victoire contre les Kosovars de Dukagjini - à Vaduz (16h30) et Saint-Gall - tombeur de Benfica jeudi en qualifications pour l'Europa League - au FC Zurich (16h30).

/ATS
 

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