Moscou réclame 30'000 soldats nord-coréens supplémentaires dit Kiev

La Russie a demandé à la Corée du Nord 30'000 soldats supplémentaires pour l'aider à combattre ...
Moscou réclame 30'000 soldats nord-coréens supplémentaires dit Kiev

Moscou réclame 30'000 soldats nord-coréens supplémentaires dit Kiev

Photo: KEYSTONE/AP KCNA via KNS

La Russie a demandé à la Corée du Nord 30'000 soldats supplémentaires pour l'aider à combattre l'Ukraine, a affirmé samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Corée du Nord va également transférer en Russie des lanceurs pour missiles balistiques.

'Depuis juin, des préparatifs sont en cours dans la région de Voronej, en Russie, pour [...] accueillir' les soldats nord-coréens, a écrit M. Zelensky sur le réseau social X. La région de Voronej est frontalière de l'Ukraine.

'La Corée du Nord se prépare également à transférer à la Russie des lanceurs supplémentaires pour missiles balistiques', a ajouté M. Zelensky, qui a souligné les implications de ce déploiement pour la communauté internationale.

'Il ne s'agit pas seulement d'une menace pour l'Ukraine. La Russie aide la Corée du Nord à apprendre à faire la guerre, à améliorer ses armes et à acquérir une véritable expérience de combat dans leur utilisation. Tout cela constitue une menace pour toutes les personnes en Asie qui se trouvent à portée des missiles nord-coréens', a-t-il averti.

/ATS
 

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