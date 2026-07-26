Incendies: 55'000 nouvelles évacuations aux abords de Bordeaux

La préfecture de Gironde, en France, a ordonné samedi soir 55'000 nouvelles évacuations dans ...
Incendies: 55'000 nouvelles évacuations aux abords de Bordeaux

Incendies: 55'000 nouvelles évacuations aux abords de Bordeaux

Photo: KEYSTONE/EPA/Astrid Lagougne

La préfecture de Gironde, en France, a ordonné samedi soir 55'000 nouvelles évacuations dans des communes aux abords de Bordeaux 'face à la reprise de l'incendie' qui dévaste la région depuis mercredi, a-t-elle annoncé. Les flammes ont déjà ravagé 32'000 hectares.

Avec cette nouvelle opération, le nombre de personnes évacuées en Gironde en raison des feux franchit largement la barre des 200'000. Depuis mercredi, quelque 167'000 personnes ont déjà été invitées à quitter leur domicile ou lieu de villégiature dans la zone.

Les flammes ont déjà parcouru plus de 32'000 hectares, soit plus de trois fois la superficie de Paris, et ont détruit au moins 100 bâtiments et 140 maisons, ont indiqué les autorités à propos du 'plus gros feu de la saison' dans une région très touristique, connue dans le monde entier pour son vignoble.

/ATS
 

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