Plusieurs blessés en marge de la gay pride à Berlin

Plusieurs personnes ont été blessées dans le parc Tiergarten de Berlin, où s'achevait samedi ...
Plusieurs blessés en marge de la gay pride à Berlin

Berlin: un mort après un incident impliquant un véhicule

Photo: KEYSTONE/EPA/FADI YOUSEF

Un incident impliquant un véhicule utilitaire en marge d'une marche des fiertés samedi soir à Berlin, en Allemagne, a fait un mort et une quinzaine de blessés 'dont certains graves', a indiqué la police. Le ou les occupants du véhicule sont recherchés.

L'utilitaire a été abandonné sur place, dans le parc Tiergarten, secteur boisé de la capitale où s'est terminé le défilé, a précisé la police.

Elle 'part du principe qu'il n'y a plus de danger' pour la population, mais ne peut pas l'exclure totalement, a ajouté un porte-parole à la presse présent sur place.

/ATS
 

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