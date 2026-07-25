Le tenant du titre Thoune s'impose à Lucerne

Thoune a bien entamé la défense de son titre de champion de Suisse samedi. Les Bernois se sont imposés 3-1 à Lucerne lors de la première journée de Super League.

Avec un effectif remanié et à l'occasion du premier match de Super League sans Mauro Lustrinelli à leur tête, les champions de Suisse ont pris le dessus en deuxième période. Après un sauvetage de leur gardien Niklas Steffen à la 49e, les Bernois ont pris le match à leur compte au terme d'une action confuse transformée par Marc Gutbut (2-1, 51e).

Nicolas Burgy a scellé le premier succès de Gian-Luca Privitelli à la tête de Thoune à la 84e. Il a dévié de la tête le coup-franc de Lucien Dähler pour valider une nouvelle démonstration collective de l'équipe de l'Oberland bernois.

Un but après 66 secondes

Le match s'était emballé dès les premières secondes, à la suite d'erreurs défensives des deux équipes. Stefan Knezevic s'est défait du marquage bernois après 66 secondes pour débloquer le score du genou, avant que Nico Maier ne se fasse oublier six minutes plus tard pour égaliser. Déjà à la 28e, Nassim Zoukit a manqué de donner l'avantage aux visiteurs en ne trouvant que la barre transversale.

Thoune, qui restait sur cinq matches sans victoire lors de l'exercice précédent, refait donc le plein de confiance. Désormais mené par le néophyte Udo Portmann, Lucerne n'a de son côté plus battu le club de l'Oberland bernois en match officiel depuis septembre 2023.

/ATS