Hüsler en finale pour son tournoi d'adieux

Marc-Andrea Hüsler (ATP 297) peut rêver d'une fin de carrière idéale. Le Zurichois s'est en effet hissé en finale du Challenger de Zoug, le dernier tournoi de sa carrière tennistique.

Débarrassé de toute pression, le gaucher de 30 ans s'est imposé 7-6 (7/5) 4-6 6-4 devant l'étonnant Allemand Max Rehberg (ATP 409) samedi en demi-finale. Il disputera ainsi sa première finale dans un Challenger depuis 16 mois.

Marc-Andrea Hüsler aurait pu avoir droit à un derby zurichois dimanche en finale. Mais l'espoir Dylan Dietrich (ATP 556), issu des qualifications, s'est incliné 6-4 6-3 en demi-finale face au Brésilien Thiago Seyboth Wild (ATP 276).

/ATS