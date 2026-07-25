Défaite frustrante pour Servette, battu par Bâle

Servette a concédé une défaite frustrante face à Bâle pour la reprise de la Super League. Malgré ...
Défaite frustrante pour Servette, battu par Bâle

Défaite frustrante pour Servette, battu par Bâle

Photo: KEYSTONE/Pierre Albouy

Servette a concédé une défaite frustrante face à Bâle pour la reprise de la Super League. Malgré de belles occasions, les Genevois sont restés muets à domicile et ont été punis par le FCB (1-0).

Il ne manquait qu'un but au Servette FC pour récompenser 75 premières bonnes minutes. Mais à force de tergiverser devant, les Genevois ont craqué derrière, concédant un penalty transformé par Zan Celar, qui s'est avéré décisif à un quart d'heure du terme.

Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont pourtant montré de nombreuses phases intéressantes, mais ont manqué de tranchant offensivement. Pressing (souvent) bien ficelé, triangulations et décrochages intelligents en construction; les Bâlois n'ont pas eu la vie facile.

Ce sont pourtant les hommes de Stephan Lichtsteiner qui se sont créé les plus grosses occasions en début de match. Xherdan Shaqiri a d'abord vu sa reprise faire trembler le petit filet extérieur (15e), puis le défenseur Flavius Daniliuc a touché la barre transversale après une reprise de volée (23e).

Ces temps fort bâlois passés, les Servettiens ont poussé pour ouvrir le score en fin de première période. Mais Timothé Cognat puis Steve Rouiller notamment ont vu leurs tentatives être détournées. Rebelote après le thé, lorsqu'une frappe dangereuse de Miroslav Stevanovic était détournée du bout des doigts par Mirko Salvi (58e), qui remplaçait dans les buts un Jonas Omlin annoncé malade.

Une première manquée pour Besson

Il a fallu une intervention complètement manquée d'Houboulang Mendes dans la surface pour offrir à Bâle l'occasion de débloquer le match sur penalty. La nouvelle recrue des Rhénans, Zan Celar, s'en est chargé, prenant à contre-pied Léo Besson, qui vivait son premier match dans l'élite du football suisse (77e).

Les Servettiens ont donc une nouvelle fois été battus par leur 'bête noire'. Bâle est en effet l'équipe qui a infligé le plus de défaites au SFC en Super League (25 revers en 41 confrontations).

/ATS
 

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