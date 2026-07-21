F1: Lando Norris décroche la pole position du GP de Hongrie

Lando Norris (McLaren) partira dimanche en pole position du Grand Prix de Hongrie de Formule ...
F1: Lando Norris décroche la pole position du GP de Hongrie

F1: Lando Norris décroche la pole position du GP de Hongrie

Photo: KEYSTONE/AP/Darko Bandic

Lando Norris (McLaren) partira dimanche en pole position du Grand Prix de Hongrie de Formule 1. Le Britannique a réussi le meilleur temps des qualifications samedi au Hungaroring.

Le champion du monde en titre a devancé les deux Ferrari de l'Anglais Lewis Hamilton et du Monégasque Charles Leclerc, alors que l'Italien Kimi Antonelli (Mercedes), leader du Championnat du monde, s'élancera quatrième.

'Je suis très très content d'être de retour devant. Les Ferrari ont été très rapides et ça a été très serré. J'étais en confiance toute la journée, on a fait du bon boulot et la voiture a bien répondu. Je suis ravi pour l'équipe', a déclaré Norris, qui a décroché la 17e pole position de sa carrière.

Hamilton, pourtant très en verve depuis le début du week-end, a été battu de seulement 12 millièmes de seconde et n'a plus remporté les qualifications d'un Grand Prix depuis trois ans.

Un premier échec pour Mercedes cette saison

'Je me sentais costaud mais pour une raison que j'ignore, nous somme sortis des stands en premier en Q3 et ce n'était pas un bon choix car Charles et moi n'avions pas d'adhérence. Nous étions les plus rapides des qualifications mais la pole nous a échappé', a pesté le septuple champion du monde.

Antonelli a été malchanceux car Max Verstappen (Red Bull) est parti en tête-à-queue dans le dernier virage juste devant lui alors qu'il était très en avance sur les meilleurs chronos, ce qui l'a empêché de s'emparer de la première place.

C'est la première fois de la saison que la pole position n'a pas été décrochée par une monoplace Mercedes lors des qualifications d'un Grand Prix.

/ATS
 

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