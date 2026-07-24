TdF: L'étape-reine pour Carapaz, Pogacar file vers un 5e sacre

Richard Carapaz s'est imposé à l'Alpe d'Huez lors de l'étape-reine du Tour de France samedi ...
TdF: L'étape-reine pour Carapaz, Pogacar file vers un 5e sacre

TdF: L'étape-reine pour Carapaz, Pogacar file vers un 5e sacre

Photo: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy

Richard Carapaz s'est imposé à l'Alpe d'Huez lors de l'étape-reine du Tour de France samedi. Tadej Pogacar a lui conservé une solide avance au classement général.

Au terme d'une course comprenant 5'600 m de dénivelé positif répartis sur 170,9 km, Carapaz s'est adjugé une deuxième victoire en trois jours sur la Grande Boucle, la troisième de sa carrière. Alors que Sepp Kuss semblait l'avoir distancé dans le Col de Sarenne, le grimpeur de l'équipe EF Education l'a repris puis déposé à sept kilomètres de l'arrivée, suite à deux chutes sans gravité de l'Américain. Deuxième de l'étape à 26'' du vainqueur, Remco Evenepoel a grapillé environ 40 '' sur le maillot jaune, sans toutefois contester la domination de l'ogre slovène lors de cette avant-dernière étape.

Pogacar s'est lui mis au service de son coéquipier Isaac Del Toro afin d'assurer la victoire du Mexicain au classement du meilleur jeune et sa troisième place au classement général. Entreprenant, le Français de 19 ans Paul Seixas a tenté déstabiliser les coureurs de la formation UAE, mais a fini par rendre les armes pour terminer 1'50 derrière eux.

Voisard termine aux portes du top 10

Sauf accident, le Slovène va s'adjuger un 5e Tour de France dimanche, devant Evenepoel (à 6'26), Del Toro (à 9'42) et Seixas (à 11'56). Meilleur Suisse samedi (18e à 9'07), le Jurassien Yannis Voisard devrait demeurer aux portes du top 10 (11e, à 38'02).

Carapaz s'est également assuré de remporter le classement du meilleur grimpeur s'il franchit la ligne d'arrivée dimanche. L'Equatorien de 33 ans a passé les deux premiers cols hors-catégorie de la journée en tête (Croix-de-Fer puis Galibier) et devrait terminer le Tour pour la 2e fois vêtu du maillot à pois après l'édition 2024.

A la faveur de ses 25 points glanés lors du sprint intermédiaire à Saint-Julien-Mont-Denis, le Danois Mads Pedersen a confirmé son avance au classement à point. Vainqueur de la 4e étape à Foix, le sprinteur peut se parer pour la première fois du maillot vert à Paris.

/ATS
 

Actualités suivantes

Tour de France: Un 5e succès pour Tadej Pogacar

Tour de France: Un 5e succès pour Tadej Pogacar

Cyclisme    Actualisé le 24.07.2026 - 19:01

Richard Carapaz s'impose devant Mauro Schmid

Richard Carapaz s'impose devant Mauro Schmid

Cyclisme    Actualisé le 23.07.2026 - 18:13

Abandon de Brandon McNulty, coéquipier de Pogacar

Abandon de Brandon McNulty, coéquipier de Pogacar

Cyclisme    Actualisé le 23.07.2026 - 17:08

Mauro Schmid 2e de la 17e étape, derrière Philipsen

Mauro Schmid 2e de la 17e étape, derrière Philipsen

Cyclisme    Actualisé le 22.07.2026 - 17:44

Articles les plus lus

Décès sur Paris-Roubaix 2018: l'enquête classée sans suite

Décès sur Paris-Roubaix 2018: l'enquête classée sans suite

Cyclisme    Actualisé le 22.07.2026 - 17:13

Mauro Schmid 2e de la 17e étape, derrière Philipsen

Mauro Schmid 2e de la 17e étape, derrière Philipsen

Cyclisme    Actualisé le 22.07.2026 - 17:44

Abandon de Brandon McNulty, coéquipier de Pogacar

Abandon de Brandon McNulty, coéquipier de Pogacar

Cyclisme    Actualisé le 23.07.2026 - 17:08

Richard Carapaz s'impose devant Mauro Schmid

Richard Carapaz s'impose devant Mauro Schmid

Cyclisme    Actualisé le 23.07.2026 - 18:13

Tous les coureurs ont fait l'objet d'un contrôle antidopage

Tous les coureurs ont fait l'objet d'un contrôle antidopage

Cyclisme    Actualisé le 22.07.2026 - 02:29

Décès sur Paris-Roubaix 2018: l'enquête classée sans suite

Décès sur Paris-Roubaix 2018: l'enquête classée sans suite

Cyclisme    Actualisé le 22.07.2026 - 17:13

Mauro Schmid 2e de la 17e étape, derrière Philipsen

Mauro Schmid 2e de la 17e étape, derrière Philipsen

Cyclisme    Actualisé le 22.07.2026 - 17:44

Abandon de Brandon McNulty, coéquipier de Pogacar

Abandon de Brandon McNulty, coéquipier de Pogacar

Cyclisme    Actualisé le 23.07.2026 - 17:08

Evenepoel bat à nouveau Pogacar, Voisard 10e du général

Evenepoel bat à nouveau Pogacar, Voisard 10e du général

Cyclisme    Actualisé le 21.07.2026 - 18:11

Lipowitz abandonne avec une fracture de la clavicule

Lipowitz abandonne avec une fracture de la clavicule

Cyclisme    Actualisé le 21.07.2026 - 22:41

Tous les coureurs ont fait l'objet d'un contrôle antidopage

Tous les coureurs ont fait l'objet d'un contrôle antidopage

Cyclisme    Actualisé le 22.07.2026 - 02:29

Décès sur Paris-Roubaix 2018: l'enquête classée sans suite

Décès sur Paris-Roubaix 2018: l'enquête classée sans suite

Cyclisme    Actualisé le 22.07.2026 - 17:13