TdF: L'étape-reine pour Carapaz, Pogacar file vers un 5e sacre

Richard Carapaz s'est imposé à l'Alpe d'Huez lors de l'étape-reine du Tour de France samedi. Tadej Pogacar a lui conservé une solide avance au classement général.

Au terme d'une course comprenant 5'600 m de dénivelé positif répartis sur 170,9 km, Carapaz s'est adjugé une deuxième victoire en trois jours sur la Grande Boucle, la troisième de sa carrière. Alors que Sepp Kuss semblait l'avoir distancé dans le Col de Sarenne, le grimpeur de l'équipe EF Education l'a repris puis déposé à sept kilomètres de l'arrivée, suite à deux chutes sans gravité de l'Américain. Deuxième de l'étape à 26'' du vainqueur, Remco Evenepoel a grapillé environ 40 '' sur le maillot jaune, sans toutefois contester la domination de l'ogre slovène lors de cette avant-dernière étape.

Pogacar s'est lui mis au service de son coéquipier Isaac Del Toro afin d'assurer la victoire du Mexicain au classement du meilleur jeune et sa troisième place au classement général. Entreprenant, le Français de 19 ans Paul Seixas a tenté déstabiliser les coureurs de la formation UAE, mais a fini par rendre les armes pour terminer 1'50 derrière eux.

Voisard termine aux portes du top 10

Sauf accident, le Slovène va s'adjuger un 5e Tour de France dimanche, devant Evenepoel (à 6'26), Del Toro (à 9'42) et Seixas (à 11'56). Meilleur Suisse samedi (18e à 9'07), le Jurassien Yannis Voisard devrait demeurer aux portes du top 10 (11e, à 38'02).

Carapaz s'est également assuré de remporter le classement du meilleur grimpeur s'il franchit la ligne d'arrivée dimanche. L'Equatorien de 33 ans a passé les deux premiers cols hors-catégorie de la journée en tête (Croix-de-Fer puis Galibier) et devrait terminer le Tour pour la 2e fois vêtu du maillot à pois après l'édition 2024.

A la faveur de ses 25 points glanés lors du sprint intermédiaire à Saint-Julien-Mont-Denis, le Danois Mads Pedersen a confirmé son avance au classement à point. Vainqueur de la 4e étape à Foix, le sprinteur peut se parer pour la première fois du maillot vert à Paris.

/ATS