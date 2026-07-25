Marie-Paule Belle, interprète de « La Parisienne », est décédée

L'interprète de 'La Parisienne', Marie-Paule Belle, est morte. La chanteuse et pianiste Marie-Paule ...
Marie-Paule Belle, interprète de « La Parisienne », est décédée

L'interprète de 'La Parisienne', Marie-Paule Belle, est morte. La chanteuse et pianiste Marie-Paule Belle est morte à l'âge de 80 ans, a indiqué son attaché de presse à l'AFP samedi. Elle était notamment connue pour son titre 'La Parisienne'.

L'artiste s'est éteinte à Neuilly-sur-Seine des suites d'une 'longue maladie', a précisé cette source, en référence au cancer dont Marie Paule Belle parlait librement, jusque dans un poème poignant en 2024, intitulé 'KO!'

Elle avait chanté 'La Parisienne' en 1976, et remporté un disque d’or l’année suivante. La chanteuse, compositrice et pianiste était originaire de l’Oise.

/ATS
 

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