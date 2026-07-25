Un Chagall oublié pendant vingt ans dans un entrepôt entre au musée

Oubliée pendant vingt ans dans un entrepôt des douanes, une gravure de Marc Chagall a enfin trouvé sa place dans un musée français. 'L'Acrobate au violon', réalisée en 1924, sera exposée dès septembre au Musée des Beaux-Arts de Besançon.

L’histoire remonte à 2006, lorsque les autorités françaises ont intercepté, près de la frontière suisse, un camion transportant plusieurs œuvres d’art. Parmi elles figuraient la gravure de Chagall ainsi qu’un dessin réalisé en 1959 par le sculpteur et peintre Ossip Zadkine.

Les deux œuvres avaient été saisies, car elles ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour quitter le territoire français. Les deux transporteurs avaient été arrêtés puis condamnés à une amende pour avoir dissimulé les œuvres. Après cette saisie, le destin des deux pièces est toutefois tombé dans l’oubli. En raison de la complexité des procédures administratives, elles sont restées abandonnées sur les rayonnages d’un dépôt pendant près de vingt ans, jusqu’à ce que la situation soit finalement débloquée.

La douane a désormais officialisé le don de la gravure de Chagall au musée de Besançon, où elle sera exposée au public à partir du mois de septembre. Issue d’un tirage de 150 exemplaires, l’œuvre est estimée à quelques milliers d’euros, mais elle constitue une acquisition majeure pour l’institution: il s’agit en effet du premier travail de Marc Chagall à intégrer les collections du musée.

Univers onirique et surréaliste de Chagall

La gravure rassemble plusieurs éléments iconographiques typiques de l’artiste franco-russe: un homme en équilibre sur un violon, un poulet suspendu la tête en bas, un animal ressemblant à une chèvre semblant jouer de l’instrument et, parmi les détails, une petite étoile de David. Un univers onirique et surréaliste qui caractérise une grande partie de l’œuvre de Chagall.

'On reconnaît immédiatement le style de Chagall, avec cet univers rêveur et profondément détaché de la réalité', a expliqué Maël Vandewalle, conservateur du musée de Besançon, qui a également contribué à l’authentification de l’œuvre.

Le maire de la ville, Ludovic Fagaut, a également exprimé sa satisfaction, remerciant le service des douanes pour ce geste qu’il a qualifié de 'véritable honneur' pour le musée.

La seconde œuvre saisie en 2006 a elle aussi trouvé une nouvelle destination: le dessin d’Ossip Zadkine représentant un homme jouant de la guitare a été offert au Musée Zadkine à Paris.

/ATS