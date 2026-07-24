Les Japonaises, championnes mondiales de la longévité

Avec une espérance de vie moyenne de 87,3 ans, les Japonaises restent les femmes les plus âgées au monde. Elles conservent la tête du classement international pour la 41e année consécutive, tandis que les hommes japonais progressent malgré un recul d'une place.

Ces données, publiées par le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, montrent qu'en 2025 l'espérance de vie a continué d'augmenter au Japon. Cette progression s'explique notamment par une diminution de la mortalité liée à certaines formes de cancer et aux maladies cardiaques.

Selon les calculs du ministère, l'espérance de vie moyenne des femmes japonaises a gagné 0,20 an pour atteindre 87,33 ans. Celle des hommes a progressé de 0,25 an, à 81,35 ans.

La Suisse parmi les pays où les hommes vivent le plus longtemps

Dans le classement féminin, le Japon devance la Corée du Sud (86,6 ans) et l'Espagne (86,53 ans). Chez les hommes, la Suède arrive en tête avec une espérance de vie de 82,52 ans, devant la Suisse (82,4 ans) et l'Italie (81,74 ans).

L'étude japonaise livre également des projections sur les principales causes de décès. Les filles nées en 2025 ont ainsi une probabilité estimée de 39,7% de mourir d'un cancer, d'une maladie cardiaque ou d'une maladie cérébrovasculaire. Pour les garçons, ce risque atteint 45,03%.

Ces proportions reculent toutefois par rapport à l'année précédente, de 0,59 point de pourcentage pour les filles et de 0,38 point pour les garçons.

Réalisée chaque année à partir des estimations de population et de différents indicateurs démographiques, cette 'table abrégée de mortalité' permet de mesurer l'évolution de la longévité au Japon. Une table complète de mortalité est également établie tous les cinq ans à partir des données du recensement national.

/ATS