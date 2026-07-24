Lyles claque 9''79 sur 100 m, son meilleur temps

Noah Lyles a remporté son troisième titre national sur 100 m. Il a égalé son meilleur temps ...
Lyles claque 9''79 sur 100 m, son meilleur temps

Lyles claque 9''79 sur 100 m, son meilleur temps

Photo: KEYSTONE/AP/LUKAS KABON

Noah Lyles a remporté son troisième titre national sur 100 m. Il a égalé son meilleur temps et signé la meilleure performance mondiale 2026 en 9''79 lors des championnats des Etats-Unis à New York.

Le champion olympique 2024, légèrement distancé au départ, a produit une accélération fulgurante dans les 30 derniers mètres pour s'imposer avec autorité devant le vétéran Ronnie Baker (9''88). Kenny Bednarek a pris la 3e place, crédité du même temps que Baker.

'Mon entraîneur m'avait dit +mets la main dans leur poche, ne les laisse pas filer+ (...) J'ai fait ce que je sais faire', a expliqué Noah Lyles, qui a égalé son record personnel établi lors de sa victoire aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Le sprinter remet ainsi un peu d'ordre après s'être incliné lors du meeting de Paris il y a un mois. Avec 9''92, il s'était effet incliné devant son compatriote Trayvon Bromell, devancé d'un petit centième.

Richardson en 10''77

Chez les dames, Sha'Carri Richardson, championne du monde 2023 et médaillée d'argent aux JO de Paris 2024, a elle ausi remporté son troisième titre national sur 100 m. Elle a couru en 10''77 vendredi en finale.

La Texane de 26 ans - qui sort d'une saison 2025 difficile, marquée par une absence de podium lors de la défense de son titre mondial sur 100 m - a distancé sa partenaire d'entraînement Kayla White, 2e en 10''90. Tamari Davis a pris la troisième place en 11''00.

'C'est tout simplement formidable de se retrouver dans une meilleure situation, en bonne santé mentale, physique et émotionnelle', a déclaré Sha'Carri Richardson. 'Tout le travail accompli avec mon entraîneur commence à porter ses fruits de manière constante.'

/ATS
 

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