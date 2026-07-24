Servette et Lausanne veulent repartir sur de bonnes bases

Après un exercice 2025/26 manqué, Servette et Lausanne espèrent vivre une meilleure saison. Les Genevois commencent fort avec un choc face à Bâle, alors que les Vaudois reçoivent Grasshopper.

Les deux Romands, qui ne jouent pas l'Europe et pourront donc se concentrer sur le championnat, ouvriront le bal de la saison 2026/27 de Super League samedi à 18h. Suivra le champion en titre Thoune, qui se déplace à Lucerne (20h30).

Après un début de saison manqué, Servette s'était bien ressaisi dans le 'relegation group' la saison dernière. Les hommes de Jocelyn Gourvennec avaient terminé en trombe, remportant six de leurs huit derniers matches, avec deux nuls.

C'est donc dans une volonté de continuité que les Servettiens abordent leur premier choc face au FC Bâle à domicile. Ils devront toutefois se passer de leur ailier Junior Kadile et leur nouveau gardien Edvinas Gertmonas, tous les deux blessés lors de la préparation. Le milieu de terrain Timothé Cognat, qui avait fait part publiquement de ses envies de départ, est lui toujours bien présent.

Lausanne entre continuité et renouveau

De son côté, le Lausanne-Sport a vécu un été moins agité, puisqu'aucun nouveau joueur n'a encore posé ses valises à la Tuilière cet été, hormis des retours de prêt. Parmi eux figure le gardien Melvin Mastil, sélectionné avec l'Algérie à la Coupe du monde, qui sera titulaire contre GC samedi.

Avec l'arrivée de Luka Elsner sur le banc, les Vaudois espèrent retrouver la dynamique qui leur avait permis de réaliser un magnifique parcours européen en Conference League. Mais avec les départs de l'attaquant Gaoussou Diakité ou du latéral Sékou Fofana pour ne citer qu'eux, le LS a perdu de la profondeur à certains postes.

C'est donc avec une volonté de repartir sur de nouvelles bases saines, tout en gardant (pour l'instant) une certaine stabilité au niveau de son effectif, que Lausanne lance sa saison avec l'objectif de faire partie du 'championship group' (top 6).

/ATS