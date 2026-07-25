Türk prolongé comme chef des droits de l'homme de l'ONU

L'assemblée générale de l'ONU a voté vendredi le renouvellement pour quatre ans du mandat de ...
Türk prolongé comme chef des droits de l'homme de l'ONU

Türk prolongé comme chef des droits de l'homme de l'ONU

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

L'assemblée générale de l'ONU a voté vendredi le renouvellement pour quatre ans du mandat de Volker Türk en tant que haut-commissaire aux droits de l'homme. Elle a balayé les oppositions fermes des Etats-Unis, de la Russie et d'Israël.

Par 144 voix pour contre 10 et 13 abstentions, l'assemblée a approuvé ce renouvellement pour quatre ans à partir du 12 octobre 2026, acceptant la proposition du secrétaire général de l'ONU António Guterres.

Une proposition alternative de la Russie de prolonger seulement le mandat de quelques mois, jusqu'au 31 décembre 2026, a été largement rejetée, tout comme la demande des Etats-Unis de reporter le vote.

L'ambassadeur américain Jeff Bartos a critiqué à la fois ce renouvellement pour quatre ans sur la forme et sur le fonds, accusant M. Guterres d'avoir précipité la procédure.

'Ne vous y trompez pas, si cette assemblée tolère les abus de procédure, les accords en coulisses et le détournement de postes au sein de l'ONU, il y aura des conséquences. Les Etats-Unis réévalueront immédiatement leur engagement, leur participation et leur financement', a-t-il mis en garde juste avant le vote.

/ATS
 

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