NBA: LeBron James annonce qu'il rejoint les 76ers de Philadelphie

LeBron James a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux qu'il rejoignait les 76ers de Philadelphie. Le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA va disputer une 24e saison à 41 ans.

'Le King', quadruple champion NBA, avait annoncé fin juin son départ des Los Angeles Lakers, où il était arrivé en 2018 et avec qui il avait remporté le titre en 2020.

Les Sixers sont la quatrième franchise de James depuis le début de sa carrière après Cleveland, Miami et les Lakers.

James a conduit le Miami Heat aux titres NBA en 2013 et 2014, offert à son équipe de coeur, les Cleveland Cavaliers, un titre en 2016 et remporté le championnat avec les Lakers en 2020.

Deux ans de contrat

Rich Paul, l'agent de James, a indiqué à ESPN que la star s'était engagé avec Philadelphie pour un contrat de deux ans d'une valeur de 8 millions de dollars (environ 6,5 millions de francs suisses).

'Je crois que je peux aider à faire des Philadelphia 76ers des champions NBA', a écrit James sur X, se disant 'tellement enthousiaste à l'idée d'insuffler de l'énergie à de nouveaux fans'.

La légende de la NBA envisageait plusieurs destinations mais il rejoindra une équipe des 76ers qui a recruté l'ailier Jaylen Brown en provenance de Boston et qui aligne également la star camerounaise Joel Embiid au poste de pivot, ainsi que les arrières Tyrese Maxey et VJ Edgecombe.

James a tourné à 20,9 points par match avec les Lakers la saison dernière et a indiqué qu'il envisageait très sérieusement la retraite à la fin de la campagne. 'Je pensais que c'en était fini pour moi quand la saison s'est terminée. Je n'étais pas prêt à l'annoncer, et je savais que j'avais besoin de temps pour vraiment décider, mais j'étais presque certain d'avoir joué mon dernier match', a écrit James sur X.

/ATS