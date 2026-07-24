Le Brésil interdit la production et la vente de foie gras

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a promulgué vendredi une loi interdisant la ...
Le Brésil interdit la production et la vente de foie gras

Le Brésil interdit la production et la vente de foie gras

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a promulgué vendredi une loi interdisant la production et la vente de foie gras au Brésil, une décision qui a suscité des critiques de la part de la France, premier producteur mondial.

La loi vise le gavage des animaux - qu'il soit mécanique ou manuel - destiné à les inciter à consommer des aliments 'au-delà de leur satiété naturelle'.

Le foie gras est produit en insérant un tube dans la gorge des canards et des oies pour les gaver de grandes quantités de nourriture, ce qui provoque une hypertrophie rapide du foie, organe dont on tire le produit.

Les contrevenants à la loi, qui entrera en vigueur dans six mois, s'exposeront à des peines de prison allant de trois mois à un an, ainsi qu'à des amendes et autres sanctions administratives.

Cette évolution législative a été critiquée en France où le foie gras est un des produits emblématiques de la gastronomie du pays.

Le projet de loi, présenté en 2020, a connu un lent parcours au Congrès brésilien avant d'être finalement adopté en avril dernier après une première tentative infructueuse.

Le député Fred Costa, rapporteur du projet de loi, a fait valoir que cette technique multiplie par 25 le taux de mortalité des animaux par rapport aux autres méthodes d'élevage.

Des organisations de protection animale ont exercé une forte pression pour l'adoption de la loi, avec des campagnes de collecte de signatures et des lettres ouvertes adressées au président Lula, soutenues par des parlementaires écologistes et de défense des animaux.

Selon M. Costa, la mesure concerne un marché de niche au Brésil où il n'existe que quelques élevages de foie gras.

En France, l'organisation professionnelle représentant les producteurs, le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (Cifog), avait estimé en mai que cette mesure constituerait 'une première violation' du récent accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, et avait appelé à une intervention diplomatique européenne pour l'empêcher.

Le marché brésilien représente un volume d'affaires annuel de près d'un million d'euros, concentré auprès de restaurants haut de gamme et d'importateurs dans les grandes villes, selon le Cifog. Les producteurs craignent que cette interdiction ne crée un précédent pour d'autres produits agricoles européens.

Avec cette loi, le Brésil rejoint le groupe restreint de pays interdisant la production et la vente de foie gras. Il s'agit d'une mesure plus stricte que celle adoptée par plusieurs nations européennes qui restreignent la pratique du gavage elle-même mais autorisent la commercialisation du produit.

/ATS
 

Actualités suivantes

Gironde: des dizaines de vacanciers suisses évacués

Gironde: des dizaines de vacanciers suisses évacués

Économie    Actualisé le 24.07.2026 - 16:27

L'UE accuse TikTok de ne pas protéger suffisamment les mineurs

L'UE accuse TikTok de ne pas protéger suffisamment les mineurs

Économie    Actualisé le 24.07.2026 - 12:27

Le géant de l'e-commerce russe Wildberries visé par l'Ukraine

Le géant de l'e-commerce russe Wildberries visé par l'Ukraine

Économie    Actualisé le 24.07.2026 - 11:47

Lindt fait face à une plainte concernant le travail d'enfants

Lindt fait face à une plainte concernant le travail d'enfants

Économie    Actualisé le 24.07.2026 - 11:45

Articles les plus lus

Nouveaux droits de douane américains vendredi visant plusieurs pays

Nouveaux droits de douane américains vendredi visant plusieurs pays

Économie    Actualisé le 24.07.2026 - 02:57

SGS gonfle ses ventes à mi-parcours

SGS gonfle ses ventes à mi-parcours

Économie    Actualisé le 24.07.2026 - 07:49

Calida glisse dans le rouge au 1er semestre, se sépare de Cosabella

Calida glisse dans le rouge au 1er semestre, se sépare de Cosabella

Économie    Actualisé le 24.07.2026 - 07:53

Le bénéfice net trimestriel de Volkswagen chute d'un tiers

Le bénéfice net trimestriel de Volkswagen chute d'un tiers

Économie    Actualisé le 24.07.2026 - 09:05