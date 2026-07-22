Patrimoine mondial en péril: deux sites du Liban et de Cisjordanie

Les châteaux du mont Amel au Liban et le site archéologique de Sébastia en Cisjordanie occupée ont été inscrits vendredi en urgence à la fois sur la liste du patrimoine mondial et sur celle du patrimoine en péril de l'Unesco, a annoncé l'organisation.

Les cinq châteaux sont situés dans la région de Jabal Amel, ou mont Amel, dans le sud du Liban, bombardée par Israël depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Les 'éléments constitutifs' de ces forteresses, datant du XIIe siècle et qui avaient été stratégiquement installées sur des collines dominant les zones environnantes, ont 'subi des dommages', et sont confrontés à des 'menaces' en raison du conflit armé en cours 'suffisamment graves pour justifier le recours à une procédure d'urgence', explique l'Unesco dans une note.

Dans une réaction à l'AFP, le ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé, souligne que les forteresses 'sont clairement menacées', trois d'entre elles se trouvant 'sous occupation israélienne' et une quatrième ayant été endommagée.

Décision de l'Unesco: 'une avancée majeure'

La décision de l'Unesco 'constitue une avancée majeure' qui 'vise à renforcer la protection' de ces monuments 'd'une importance exceptionnelle', a-t-il ajouté.

'La forteresse de Chamaa a été détruite, celle de Beaufort (l'une des plus connues, NDLR), actuellement sous occupation, demeure gravement menacée. Au vu des récentes déclarations de l'armée israélienne, on peut craindre qu'elle soit à son tour dynamitée', a détaillé M. Salamé.

Situé à proximité de Naplouse, en Cisjordanie occupée, le site archéologique de Sébastia, la Samarie de la Bible, intéresse, lui, Israël depuis des années pour son potentiel touristique.

Le lieu renferme des vestiges archéologiques ayant appartenu à différentes civilisations, depuis l'âge du fer, explique l'Unesco.

'L'intégrité du site est actuellement menacée par le projet d'expropriation visant à diviser le bien et à créer le Parc national 'Samarie' (Shomron)', explique l'Unesco.

'En outre, compte tenu des menaces existantes liées au conflit israélo-palestinien actuel et des pressions dues au développement, l'intégrité du bien peut être considérée comme hautement vulnérable', souligne l'organisation.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar a dénoncé une décision représentant une tentative de 'réécrire l'histoire' et de 'fabriquer un récit totalement faux' qui 'efface et nie le lien du peuple juif avec cette terre'.

/ATS