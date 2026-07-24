Luka Modric prolonge d'une saison avec l'AC Milan

Le Ballon d'or croate Luka Modric a prolongé d'une saison avec l'AC Milan. Il est lié au club ...
Luka Modric prolonge d'une saison avec l'AC Milan

Luka Modric prolonge d'une saison avec l'AC Milan

Photo: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO

Le Ballon d'or croate Luka Modric a prolongé d'une saison avec l'AC Milan. Il est lié au club lombard jusqu'en juin 2027, ont annoncé les Rossoneri jeudi.

À bientôt 41 ans, le milieu de terrain s'est réengagé jusqu'au 30 juin 2027 avec les Rossoneri qu'il avait rejoints en 2025, inscrivant deux buts la saison dernière en 37 matches.

'L'un des joueurs les plus brillants et emblématiques du football mondial poursuivra son aventure sous le maillot rossonero', s'est réjoui l'AC Milan dans un communiqué.

Ballon d'or 2018, Luka Modric a été finaliste de la Coupe du monde 2018 avec la Croatie et vainqueur de six Ligues des champions sous les couleurs du Real Madrid où il a évolué de 2012 à 2025.

Cinquième de Serie A au terme d'une saison décevante, l'AC Milan vient de changer d'entraîneur, le Portugais Ruben Amorim succédant à l'Italien Massimiliano Allegri.

/ATS
 

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