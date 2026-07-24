Attaque de drones ukrainiens près de Saint-Pétersbourg

Une attaque de drones ukrainiens a frappé vendredi un entrepôt à Saint-Pétersbourg, en Russie. Elle a provoqué un important incendie, ont annoncé des responsables locaux et des médias.

'Saint-Pétersbourg a été attaquée par des véhicules aériens sans pilote à usage militaire', a déclaré le gouverneur, Alexandre Beglov, dans un message publié sur les réseaux sociaux. 'La frappe a visé des installations d'infrastructures civiles', a-t-il précisé, en ajoutant que des moyens 'pour remédier aux conséquences' étaient déployés, sans donner davantage de détails.

Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux et des médias locaux, des entrepôts appartenant au géant russe du commerce en ligne Wildberries ont été visés.

'Sanctions à longue portée'

L'entreprise, très populaire en Russie, avait déjà été ciblée à deux reprises ces derniers jours. L'une des attaques, près de Moscou, avait tué huit employés de l'équipe de nuit et provoqué des incendies qui ont pratiquement détruit les installations.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait affirmé que l'entreprise stockait et expédiait des composants sous sanctions destinés à la fabrication de matériel militaire.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Wildberries a indiqué que deux de ses entrepôts dans la ville avaient temporairement interrompu leurs activités, sans en préciser la raison.

L'Ukraine frappe de plus en plus des villes russes éloignées de la frontière en représailles aux frappes quotidiennes de Moscou dans le cadre de son offensive lancée en février 2022.

Cette campagne, que Kiev qualifie de 'sanctions à longue portée', a principalement visé les infrastructures pétrolières russes et a déclenché une véritable crise du carburant dans l'un des plus grands pays producteurs de pétrole au monde.

Depuis le mois de juin, près de 90% des régions russes ont connu un rationnement ou des pénuries de carburant, selon un comptage de l'AFP reposant sur les déclarations des autorités locales et des médias.

/ATS