Le championnat se gagne aussi dans l'assiette

Le championnat de Suisse reprend ses droits ce week-end. Comme pour tous les sportifs professionnels, l'alimentation est au coeur de l'attention des footballeurs.

Leur corps est leur outil de travail, et mérite à ce titre un soin tout particulier. Pour les footballeurs, la nutrition n’est pas uniquement un vecteur de performance, mais aussi une manière d’éviter les blessures et de récupérer.

Contrairement aux idées reçues, tous les joueurs professionnels ne sont pas suivis par des nutritionnistes. C'est toutefois le cas au LS, comme le confirme le milieu de terrain Florent Mollet, qui s'est confié à Keystone-ATS.

Une routine pour éviter les blessures

A 34 ans, ce dernier s’est construit une routine. 'Le matin, je suis plutôt salé, avec des oeufs au plat notamment. A midi, de la viande ou du poisson accompagné de féculents, avant de remanger une petite collation vers 16-17h, souvent des fruits ou du fromage blanc. C’est important, histoire de ne pas avoir trop faim le soir. Avant de dormir, j’essaie de manger plutôt léger, donc c’est souvent une salade avec parfois un peu de protéines.'

De l’aveu même de ce joueur expérimenté, ces habitudes n’ont rien d’inné. 'En étant plus jeune, on a tendance à prendre l’alimentation moins au sérieux, notamment car on récupère plus vite. Je ne leur jette pas la pierre, je suis passé par là, mais avec l’expérience cela devient indispensable pour éviter les blessures.'

Son expérience est corroborée par l'expertise de Mathieu Saubade, médecin du sport au CHUV et à Unisanté: 'La base consiste en une alimentation saine et équilibrée, riche en fibres, glucides et lipides, ainsi qu'une bonne hydratation.'

'Important de rapidement +recharger+'

Cet été, les fortes chaleurs sont venues bousculer les habitudes alimentaires des plus expérimentés. Passé professionnel en 2013, le capitaine Olivier Custodio essaie de se peser après chaque entraînement, histoire de compenser les pertes en eaux subies sous la canicule: 'Après de grosses séances, je peux perdre entre deux et trois kilos. C’est important de rapidement +recharger+'.

Mollet pointe un autre problème, à savoir qu’au vu de la dépense calorique plus élevée, le sentiment de satiété est plus rarement atteint. 'Si l’on mange trop, on risque de se sentir +pâteux+ le lendemain, indique-t-il. C’est pourquoi je tente d’avoir une assiette un peu moins fournie lorsque j’ai très faim, quitte à compléter avec un +shaker+ de protéines au club'.

La gestion des matches, cette phase clé

Les fortes chaleurs ont amené les encadrants à adapter leur soutien, notamment lors des matches. Fin juin, Granit Xhaka avait attiré l'attention lors du match de préparation de l'équipe de Suisse face à la Jordanie à St-Gall.

Peu après son remplacement en cours de rencontre, le capitaine avait été filmé en train de déguster ... une glace. Interrogé par le média Watson, l’ASF avait indiqué que “ce n’était pas une glace ordinaire”, mais de la glace pilée mélangée à une boisson isotonique et des fruits frais. Ceci dans le but de retarder 'la fatigue liée à la chaleur et de maintenir le niveau de performance'.

Si de tels soutiens peuvent être envisagés dans l'urgence, l'axe cardinal de tout programme nutritif d'avant-match doit être la constance. 'Dans l'idéal, les sucres lents et les glucides sont à privilégier la veille d’un match, argumente Saubade. Après, certains sportifs ont une routine d’avant-match et il est important de la respecter.'

/ATS